Добавить в шрифт 4 знака

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки289 просмотров
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Задача: расширить шрифт Officina Serif CTT Regular на знаки: O+о умлаут (с точками наверху), А+а умлаут, У+у умлаут, эстонская Ы (О с ~ наверху)

Ää, Öö, Üü, Õõ.

14 лет назад
freshcom
47 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Задача выполнена быстрее, чем назначенныей срок. Всё отлично.
Четко поставленное задание, оперативно предоставленные данные для работы, заказчик постоянно на связи - я доволен сотрудничеством. С оплатой тоже полный порядок. Рекомендую к сотрудничеству.
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