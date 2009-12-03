Буклет к новогодним скидкам для инет магазина

Компании требуется разработать дизайн рекламной продукции в одном стиле :Визитка, Листовка 98х210, дисконтная карта, флаер А5. Все с двух сторон. + Фирменный стиль с логотипом. Оплата наличными г. Санкт-Петербург.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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