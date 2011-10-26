kaplan

Дмитрий Каплан kaplan

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • WordPress + WooCommerce

    Ищу в первую очередь человека который набивает руку и портфолио. Есть сайт, radiusshop.com.ua  он уже морально устарел. Версия комерса 3.5.0, обновлять нет смысла, считаю, что лучше сделать с нуля. И так, нужна свежая версия вордпресса и ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Woocommerce и WordPress

    Здравствуйте. Нужно очень оперативно решить проблему. Сайт практически не грузится, админака тоже. На почту приходит письмо: Напоминаем вам о превышении допустимой нагрузки на сервер аккаунтом radiussh. Согласно условиям предоставления услуг, допускается использование в сутки не более 100 ...

    MySQLWooCommerceWordPress
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подарочный сертификат он же чек.

    $15

    Подарочный сертификат он же чек, который выдаётся победителям за призовые места.  Желательно в оранжевых цветах .  Формат А 2. присутствие лого и ячейки, окна, где вписывать сумму выигрыша за призовое место .   Также прикреплены примеры .

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Афиша

    $15

    Афиша для соревнований по скейтбордингу.  Формат А4, Информация на афише. GAME OF SKATE( большими буквами), 22/10 Суббота , Приморский бульвар . Начало 12:00 . Желательно в оранжевых цветах . Прикрепил пример .

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO Текст

    Требуется качественный SEO текст для интернет магазина radiusshop.com.ua . Раздел, тема сумки на пояс, дорожные сумки , спортивные сумки . Добавить абзац к главной странице на тему вейкборд . Плюс консультация по SEO

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • FB Контест

    $5

    Афиша к соревнование по фингерборду.Заголовок -ШАРМ FB Контест. 7 августа, суббота Соревнования по фингерборду.г.Одесса Нечипуренко 10 .Начало в 16:00. Приветствуются любые ваши фантазии и инициатива. Материал для афиши - http://sk8.od.ua/rrrrrr.rar Логотипы использовать ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Joostina 1.3.0

    $10

    При заходе в админку выдаёт Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/home/kaplan/data/www/sk8.od.ua/configuration.php) is not within the allowed path(s): (.) in /home/kaplan/data/www/sk8.od.ua/administrator/index.php on line 19 Warning: Cannot modify header information ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joostina 1.3.0.RC [ RC5 ] + JComments 2.1 и ещё.

    $20

    1.Требуется установить и настроить JComments 2.1. При установке не везде отображаются комментарии , вместо русского языка ставится английски и в статьях две кнопки подробнее.Новости которые публиковались до публикации в модули ньюфлеш не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет-магазин

    $50

    Нужен дизайн интернет магазина . Board Shop Plunger( Вантуз) . Проект не коммерческий, приветствуются грамотные новички!!!

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Лого

    $10

    Создание логотипа интернет магазина. SKate SHop . Название Plunger

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Страница пожертвования

    Надо сделать отдельную HTML страницу пожертвования для сайта на с 3 способами перевода , web money, перевод на карту банка и smscoin.com( настроить)

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

patologoanatom
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Виджет для комментариев ВКонтакте
Все ок, спасибо
Работа выполнена верна по доступной цене.Рекомендую.
Ответный отзыв
bogdan2014
40 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
SEO Текст
HTML
55555
Всё гуд!
Ответный отзыв
Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Афиша
Рекомендую к сотрудничеству
Самая адекватная работа !!!! Спасибо !!!
Ответный отзыв
Karry
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
FB Контест
Побольше бы таких заказчиков. Быстрое принятие решений. Моментальная оплата.
Работа сделана отлична и по разумной цене
Ответный отзыв
Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Joostina 1.3.0.RC [ RC5 ] + JComments 2.1 и ещё.
Хороший заказчик: четко поставил задачу и заплатил оговоренную сумму.
Всё выполнено быстро, качественно не дорого)))).Рекомендую
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