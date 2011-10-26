Ищу в первую очередь человека который набивает руку и портфолио. Есть сайт, radiusshop.com.ua он уже морально устарел. Версия комерса 3.5.0, обновлять нет смысла, считаю, что лучше сделать с нуля. И так, нужна свежая версия вордпресса и ...
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно очень оперативно решить проблему. Сайт практически не грузится, админака тоже. На почту приходит письмо: Напоминаем вам о превышении допустимой нагрузки на сервер аккаунтом radiussh. Согласно условиям предоставления услуг, допускается использование в сутки не более 100 ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вывести страницу в топ три в google http://radiusshop.com.ua/shop/manufacturer/view/2.htmlПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
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Текст на 2000 символов для страницы http://radiusshop.com.ua/shop/manufacturer/view/2.htmlПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Подарочный сертификат он же чек, который выдаётся победителям за призовые места. Желательно в оранжевых цветах . Формат А 2. присутствие лого и ячейки, окна, где вписывать сумму выигрыша за призовое место . Также прикреплены примеры .Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Афиша для соревнований по скейтбордингу. Формат А4, Информация на афише. GAME OF SKATE( большими буквами), 22/10 Суббота , Приморский бульвар . Начало 12:00 . Желательно в оранжевых цветах . Прикрепил пример .Завершен9 лет назад
Требуется качественный SEO текст для интернет магазина radiusshop.com.ua . Раздел, тема сумки на пояс, дорожные сумки , спортивные сумки . Добавить абзац к главной странице на тему вейкборд . Плюс консультация по SEOКопирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
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Домен http://www.destructotrucks.com.ua/ ведёт на главный сайт sk8.od.ua Этого быть не должноНастройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
В социальной сети ВКонтакте есть виджет комментариев для сайтов , код готовый, просто вставить в нужное место.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Афиша к соревнование по фингерборду.Заголовок -ШАРМ FB Контест. 7 августа, суббота Соревнования по фингерборду.г.Одесса Нечипуренко 10 .Начало в 16:00. Приветствуются любые ваши фантазии и инициатива. Материал для афиши - http://sk8.od.ua/rrrrrr.rar Логотипы использовать ...Завершен15 лет назад
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При заходе в админку выдаёт Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/home/kaplan/data/www/sk8.od.ua/configuration.php) is not within the allowed path(s): (.) in /home/kaplan/data/www/sk8.od.ua/administrator/index.php on line 19 Warning: Cannot modify header information ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
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1.Требуется установить и настроить JComments 2.1. При установке не везде отображаются комментарии , вместо русского языка ставится английски и в статьях две кнопки подробнее.Новости которые публиковались до публикации в модули ньюфлеш не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Virtual CPU 500Mhz, 192Mb memory на сервере два сайта . Один Joostina CMS , второй ShopOS. Что пишет хостер , На вашем vds перерасход ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Буклет к новогодним скидкам для инет магазинаЗавершен15 лет назад
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Нужен дизайн интернет магазина . Board Shop Plunger( Вантуз) . Проект не коммерческий, приветствуются грамотные новички!!!Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Создание логотипа интернет магазина. SKate SHop . Название PlungerЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт16 лет назад
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Сделать Любовную открытку с фото.Закрыт16 лет назад
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И так нужно с предоставленного материала сделать афишу!!! формат A3Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Обработать фото и сделать плакат ко дню св.Валентина формат A3Обработка фотографий5 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо сделать отдельную HTML страницу пожертвования для сайта на с 3 способами перевода , web money, перевод на карту банка и smscoin.com( настроить)HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад