Woocommerce и WordPress

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Здравствуйте. Нужно очень оперативно решить проблему. Сайт практически не грузится, админака тоже. На почту приходит письмо: Напоминаем вам о превышении допустимой нагрузки на сервер аккаунтом radiussh. Согласно условиям предоставления услуг, допускается использование в сутки не более 100 процессорных минут на web и mysql сервере. За последние сутки использовано:

  • на web сервере - 946 процессорных минут
WordPressWooCommerce
5 лет назад
kaplan
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад