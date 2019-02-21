Изменения на сайте по продаже шин (Openkart)

Здравствуйте) Приглашаем в проект программиста-разработчика Установка фильтра для выбора товара по критериям и установка адаптивного дизайна. Ответственный подход и спланированная коммуникация приветствуются. Спасибо Всем кто откликнулся ) ...но не спамерам и роботам))) С уважением САЮ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи описаны во вложенном файле
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