Нужен интернет-магазин для моно-продукта

Нужен интернет-магазин в формате:

1) лэндинг-пейдж для физлиц, второй лэндинг-пейдж для юр.лиц, какие-то обычные стандартные страницы.

2) личный кабинет с историей заказов

3) продаваться будет один продукт первоначально. Потом возможно добавление продуктов, но это будет 3, 5, 10 продуктов. Вряд ли больше. Скорее всего, даже будет так: сам продукт, коробка с 10-ю продуктами, коробка со 50-ю продуктами.

4) Интеграция с Тинькофф.оплатой кредитной картой и, возможно, всякими другими типа Яндекс.Деньги и т.д.

5) Интеграция со службами доставки по России. Я не знаю как это сейчас реализуется, но в идеале а) расчёт стоимости доставки,

б) формирование заявки для курьерской службы, в) отслеживание статуса в личном кабинете.

6) Возможно, какая-то генерация счетов на оплату для юр. лиц. из личного кабинета. Возможно, интеграция с 1С.

7) На страницы сайты мы должны иметь возможность добавлять код для всевозможной аналитики (колл-трекинг, сохранение client-id и т.д.). Эту часть будем программировать либо сами, либо в рамках отдельной задачи. То есть в это задание не входит, но нужно предусмотреть, чтобы не было проблем.

Ожидаем, что исполнитель предложит и обоснует какую CMS использовать.

Предварительно хотим использовать Opencart.

Графический дизайн интернет магазина, скорее всего, будет уже готов. То есть интересует только программная часть без дизайна.

Также прошу присылать предложения только исполнителей, которые могу показать реализованные магазины с таким функционалом. Предварительную стоимость пишите в предложении.