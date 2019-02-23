Настроить и русифицировать тему для Wordpress

Добрый день!

Есть тема интернет магазина на Woocommerce купленная на Themeforest. Мне нужно чтобы вы настроили ее полностью и русифицировали визуальную часть сайта для посетителей.

Что нужно сделать:

1) Русифицировать тему на WP и создать меню категорий

2) Создать 3-4 слайда для слайдера (подобрать картинки и текст)

3) Выстроить красивую главную страницу (возможно добавить несколько товаров для наглядности)

4) Настроить полностью работу сайта чтобы можно было загрузить товар и продавать.

Вот и все.