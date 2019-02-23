Настроить и русифицировать тему для Wordpress

$40
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки142 просмотра
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Добрый день!

Есть тема интернет магазина на Woocommerce купленная на Themeforest. Мне нужно чтобы вы настроили ее полностью и русифицировали визуальную часть сайта для посетителей.

Что нужно сделать:

1) Русифицировать тему на WP и создать меню категорий 

2) Создать 3-4 слайда для слайдера (подобрать картинки и текст)

3) Выстроить красивую главную страницу (возможно добавить несколько товаров для наглядности)

4) Настроить полностью работу сайта чтобы можно было загрузить товар и продавать.

Вот и все.

WordPress
5 лет назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
3 дня
WMZ
Работа выполнена качественно и в срок! Рекомендую.
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