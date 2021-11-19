Фрилансер нового поколения
Андрей. 24 года. "Фрилансер нового поколения".
Основные виды работ:
○ Разработка сайтов «под ключ»;
○ Защита сайтов;
○ Решение проблем возникающих на сайтах;
○ Доработка сайтов;
○ Доработка плагинов;
○ Оптимизация работы сайта;
○ CEO-оптимизация сайтов и дальнейшее их продвижение;
○ Дизайн сайтов.
----------------------------------
Работаю с авансом в 50%.
Есть собственные проекты.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Вы всегда можете обратиться ко мне с вашим вопросом и я постараюсь решить его для вас.
Контактная информация
- Telegram: @Lemp_8
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Ускорение сайта nsk-kardan174 просмотра
- Ускорение сайта fillersupplies258 просмотров
- Ускорение сайта euromexde202 просмотра
- Ускорение сайта Dkderma158 просмотров
- Ускорение сайта elektrikmoskva165 просмотров
- Ускорение сайта Italyfarmacia142 просмотра
- СП Профиль179 просмотров
- Ускорение сайта justinbieberalbanytickets195 просмотров
Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
2 года назад
Андрей быстро вышел на связь, всегда идет на контакт и констуктивен в диалоге. Пока все хорошо, надеюсь все так и продолжится
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$70
10 баллов
2 года назад
Все сделано качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$42
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель. Быстрая и качественная работа. Нацеленность на результат. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$69
10 баллов
2 года назад
Андрей очень качественно выполнил свою работу. Хороший уровень верстки и сразу видно опыт работы. Сделал все во время и всегда был на связи. Хорошая коммуникация и легкое общение. Всем советую как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$120
10 баллов
2 года назад
Спасибо! Работа выполнена в сроки и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
Веб-программирование
24 отзыва
$14/час
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
24 отзыва
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
11 отзывов
$14/час
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
4 отзыва
$14/час
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$14/час
от $136от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
3 отзыва
$14/час
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$10/час
от $300
нет рейтинга
Контекстная реклама
1 отзыв
$10/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $100
нет рейтинга