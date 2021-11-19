Lemp

Андрей Артемьев Lemp

 
26 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фрилансер нового поколения

Андрей. 24 года. "Фрилансер нового поколения".

Основные виды работ:

○ Разработка сайтов «под ключ»;

○ Защита сайтов;

○ Решение проблем возникающих на сайтах;

○ Доработка сайтов;

○ Доработка плагинов;

○ Оптимизация работы сайта;

○ CEO-оптимизация сайтов и дальнейшее их продвижение;

○ Дизайн сайтов.

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Работаю с авансом в 50%.

Есть собственные проекты.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Вы всегда можете обратиться ко мне с вашим вопросом и я постараюсь решить его для вас.

Контактная информация

  • Telegram: @Lemp_8
Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_16189750730631
3 года в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
2 года назад
Ускорить скорость загрузки сайта
Андрей быстро вышел на связь, всегда идет на контакт и констуктивен в диалоге. Пока все хорошо, надеюсь все так и продолжится
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
2 года назад
Требуется написать три простых калькулятора на подобии
Все сделано качественно. Рекомендую
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
liri31
Павел 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$42
10 баллов
2 года назад
На сайт добавить чат
Отличный исполнитель. Быстрая и качественная работа. Нацеленность на результат. Рекомендую!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mezentsev66
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$69
10 баллов
2 года назад
Сверстать мобильную версию сайта на word press
Андрей очень качественно выполнил свою работу. Хороший уровень верстки и сразу видно опыт работы. Сделал все во время и всегда был на связи. Хорошая коммуникация и легкое общение. Всем советую как надежного исполнителя.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
royaltechno
Прохоцкий 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$120
10 баллов
2 года назад
Обновить сайт на Wordpress + сделать ряд правок
Спасибо! Работа выполнена в сроки и качественно. Рекомендую!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
Ответный отзыв
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