Интернет магазин WooCommerce на WordPress

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Помочь выбрать готовую тему.  

2. Установить, настроить.  

3. Заполнить базовый контент, информация о компании, адреса и т.п. Подобрать набор общих тематических картинок.  

4. Настроить импорт товаров. Нужно подобрать плагин или решение для импорта товаров, с возможностью автоматизации. Т.е. через php скрипт или REST API.  

5. Поддержка и развитие проекта.  

От специалиста нужны консультации по выбору возможных вариантов решения. 

Из нюансов: карточка товаров содержит фото вариантов и размерные сетки для заказа.  

Примерный макет в приложении.  

WordPressWooCommerce
5 лет назад
melnikovboris
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад