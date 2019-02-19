Интернет-магазин на Wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок152 просмотра
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Добрый день! Нужен адаптивный интернет-магазин канцелярских товаров на Wordpress с нуля. 

Фото и текст, пример сайта с дизайном, который нравится предоставлю. 

Требования: 

- Возможность заказа "В 1 клик" 

- анимированные баннеры на главной странице 

- интеграция с 1С 

- 2 языка (русс.,укр.) 

- seo-оптимизация

Готов обсуждать детали с будущим исполнителем, от Вас жду предложения по стоимости, срокам и работы с CMS Wordpress. 

Возможна встреча в г. Харьков.

WordPress
5 лет назад
GloboRu
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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