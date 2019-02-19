Скопировать сайт интернет-магазина

Скопировать интернет-магазин, такой же функционал, немного изменить дизайн и инфы для заказа .

Магазин будет продавать товары для отделки.

Сайт, который нужно скопировать - https://www.norwik.ru/

По оплате:

Оплата по факту выполнения работы.

В целях безопасности будет происходить таким образом:

Результат заливается на Ваш хостинг и показывается клиенту, затем я оплачиваю половину.

После получки и проверки всех файлов оплачиваю остальное.

Бюджет 18000р.

Возможно обсуждение гонораров за консультацию.

Т.е. по завершению работы скидываю три тысячи рублей, затем еще три.

Жду Ваших откликов!