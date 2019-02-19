Скопировать сайт интернет-магазина

$300
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скопировать интернет-магазин, такой же функционал, немного изменить дизайн и инфы для заказа . 

Магазин будет продавать товары для отделки. 

Сайт, который нужно скопировать - https://www.norwik.ru/

По оплате:

Оплата по факту выполнения работы. 

В целях безопасности будет происходить таким образом: 

Результат заливается на Ваш хостинг и показывается клиенту, затем я оплачиваю половину. 

После получки и проверки всех файлов оплачиваю остальное. 

Бюджет 18000р. 

Возможно обсуждение гонораров за консультацию.  

Т.е. по завершению работы скидываю три тысячи рублей, затем еще три.

Жду Ваших откликов!

5 лет назад
Snake77
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад