Нужно SEO для сайта [url=https://repairplanning.ru/]/[/url][url=http://karostroy.ru/]http://karostroy.ru/[/url] пишите ваши цены, а так же кидайте ссылки на сайт вашей организации. Что уже было сделано. 1. Был проведен аудит и сделано: - Дубль главной, нужно настроить редирект. 2. Нет редиректа на главное зеркало. [b][u]Сделано[/u][/b] - Нет ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Парсинг нужного интернет сайта с выдачей файлов в EXL или SCV формате и дальнейшая помощь в импорте на моем интернет магазине, через модуль CSV Price Pro import/export opencartВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Скопировать интернет-магазин, такой же функционал, немного изменить дизайн и инфы для заказа . Магазин будет продавать товары для отделки. Сайт, который нужно скопировать - [url=http://www.labirint.ru/]https://www.norwik.ru/[/url] По оплате: Оплата по факту выполнения работы. В целях безопасности будет происходить таким образом: Результат заливается на ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
5 лет назад
Интересный проект, Алексей всегда на связи, оплата мгновенно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Нужно было спарсить и наполнить мой интернет магазин товарами, при утонении заказа выяснилось что товаров более 10 тысяч, учитывая такое количество легко нашли компромисс между ценой и качеством. В итоге по срокам - уложился даже раньше срока, за что отдельное спасибо. При дальнейшем тестировании заказа товаров никаких ошибок не выявили, так работа была сделана очень качественно , причем с гарантией. На все возникающие вопросы оперативно отвечал, причем все на гарантии, за что ему отдельное спасибо! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного исполнителя!