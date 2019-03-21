Snake77

Алексей Пушкарев Snake77

 
46 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно SEO для моего сайта.

    Нужно SEO для сайта [url=https://repairplanning.ru/]/[/url][url=http://karostroy.ru/]http://karostroy.ru/[/url] пишите ваши цены, а так же кидайте ссылки на сайт вашей организации. Что уже было сделано. 1. Был  проведен аудит и сделано: -  Дубль главной, нужно настроить редирект. 2. Нет редиректа  на главное зеркало. [b][u]Сделано[/u][/b] - Нет ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать сайт интернет-магазина

    $300

    Скопировать интернет-магазин, такой же функционал, немного изменить дизайн и инфы для заказа .  Магазин будет продавать товары для отделки.  Сайт, который нужно скопировать - [url=http://www.labirint.ru/]https://www.norwik.ru/[/url] По оплате: Оплата по факту выполнения работы.  В целях безопасности будет происходить таким образом:  Результат заливается на ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Нужен специалист по Парсингу интернет сайта
Интересный проект, Алексей всегда на связи, оплата мгновенно. Рекомендую!
Нужно было спарсить и наполнить мой интернет магазин товарами, при утонении заказа выяснилось что товаров более 10 тысяч, учитывая такое количество легко нашли компромисс между ценой и качеством. В итоге по срокам - уложился даже раньше срока, за что отдельное спасибо. При дальнейшем тестировании заказа товаров никаких ошибок не выявили, так работа была сделана очень качественно , причем с гарантией. На все возникающие вопросы оперативно отвечал, причем все на гарантии, за что ему отдельное спасибо! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного исполнителя!
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