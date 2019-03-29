Нужен специалист по Парсингу интернет сайта

Нужно было спарсить и наполнить мой интернет магазин товарами, при утонении заказа выяснилось что товаров более 10 тысяч, учитывая такое количество легко нашли компромисс между ценой и качеством. В итоге по срокам - уложился даже раньше срока, за что отдельное спасибо. При дальнейшем тестировании заказа товаров никаких ошибок не выявили, так работа была сделана очень качественно , причем с гарантией. На все возникающие вопросы оперативно отвечал, причем все на гарантии, за что ему отдельное спасибо! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного исполнителя!