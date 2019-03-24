Корректировать страницу

Имеется сайт на Wordpress с модулем Woocommerce 1. Нужно изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: [url=https://beta.ctrlv.cz/SDe0]https://beta.ctrlv.cz/SDe0[/url] ) 2. Вывести название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace. 3. Необходимы на страницы категории/подкатегории товара, ...
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Убрать лишнее для более быстрой загрузки страницы
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