Внести на сайт на опенкарте правки

Веб-программированиеЗавершен4 заявки189 просмотров
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Требуется внести следующие правки:

1. Поправить ошибку в каталоге в фильтрации по бренду (отображаются не все верные разделы)

2. Исправить ошибку выдачи в поиске (вместо 1 карточки товара, имеющего несколько цветов выдает каждый цвет отдельной карточкой с неверным фото и кривой кнопкой купить)

3.  Уведомление о пересчете в корзине кратно упаковке настроить чтобы закрывалось только по клику (сейчас через несколько секунд закрывается само, оставляя экран затемненным)

Важно сделать оперативно.

5 лет назад
aqss110
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
Программист выполнил все поставленные задачи, терпеливо разобрался со всеми ошибками на сайте. Обязательно будем работать в будущем. Рекомендую
четкая задача, заказчик всегда на связи, рекомендую всем!