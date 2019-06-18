Внести на сайт на опенкарте правки

Требуется внести следующие правки:

1. Поправить ошибку в каталоге в фильтрации по бренду (отображаются не все верные разделы)

2. Исправить ошибку выдачи в поиске (вместо 1 карточки товара, имеющего несколько цветов выдает каждый цвет отдельной карточкой с неверным фото и кривой кнопкой купить)

3. Уведомление о пересчете в корзине кратно упаковке настроить чтобы закрывалось только по клику (сейчас через несколько секунд закрывается само, оставляя экран затемненным)

Важно сделать оперативно.