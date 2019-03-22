Добрый день! Необходима доработка плагина Bus Ticket Booking with Seat Reservation. Нужно сделать возможным распечатку билета по шаблону во 2 вложении на принтере для билетов шириной бумаги 8 см. Предлагайте цену и сроки.
Web дизайнер для доработки сайта и привязки платёжной системы
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Доработать сайт в Adobe Muse, добавить иконки заказов, добавить отзывы с фото, добавить контакты с аткивными ссылками на соцсети, отредактировать шрифты, привязать платёжную систему
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