Разработка сервиса для генерации партнерских сайтов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Задача сервиса: вводятся данные партнера (логин, ФИО, код партнера, контакты), после чего генерируется/копируется сайт с личными данными нового партнера. После чего партнер получает уникальную реферальную ссылку вида: site.ru/логин_партнера.

Сервис можно оформить в виде отдельного сайта с личным кабинетом и возможностью добавлять партнеров только вручную администратором.

5 лет назад
measure
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад