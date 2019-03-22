Разработка сервиса для генерации партнерских сайтов

Добрый день! Необходима доработка плагина Bus Ticket Booking with Seat Reservation. Нужно сделать возможным распечатку билета по шаблону во 2 вложении на принтере для билетов шириной бумаги 8 см. Предлагайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сервиса: вводятся данные партнера (логин, ФИО, код партнера, контакты), после чего генерируется/копируется сайт с личными данными нового партнера. После чего партнер получает уникальную реферальную ссылку вида: site.ru/логин_партнера.
Сервис можно оформить в виде отдельного сайта с личным кабинетом и возможностью добавлять партнеров только вручную администратором.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет, подняли битрикс24, всё работает корректно, но нужны настройки и новый функционал, кто работал и знает как это делать пишите. свои crm или другие готовые решения не предлагать, в этом нет необходимости.Закрыт5 лет назад
- $25
Сайт: [url=http://www.welcomegrad.ru/]www.welcomegrad.ru[/url] Для авторизации на сайте: Логин: admin2 Пароль: 123456 1. При регистрации нового пользователя не приходит ссылка активации на указанный пользователем E-mail. - [u]нужно исправить[/u]. 2. [u]Настроить корректное отображение карт Google, чтобы при вводе адреса, объект отображался на карте. [/u] 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Добрый день! Нам надо очень срочно сегодня или максимум завтра закончить интеграцию PayPal. Сколько по времени это займет. Обязательное требование - опыт успешной интеграции данной платежной системы. Остальные детали в личку. СпасибоВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
При установке на сайте, не хочет работать галереи и открывать фотографию в модальном окне simpleLightbox. Необходимо разобраться.Завершен5 лет назад
- $10
Имеется внешний [url=https://exp.veloolimp.com/market_with_params.php]YML-файл выгрузки товаров[/url], который нужно скачивать и конвертировать в формат CSV в кодировке UTF-8 при помощи скрипта на PHP. Примеры данного скрипта: [url=https://toster.ru/q/319572]Пример1[/url] [url=http://oddler.ru/blog/i511]Пример 2[/url] Необходимо настроить PHP-скрипт именно под указанную YML-выгрузку.Завершен5 лет назад
Нужен 3D обьект человека которого можно покрутить, а также возможность поменять вид (мышцы, кости). Все должно работать в веб интерейсе. Также важно чтоб потом можно было добавить точки на 3д макет для взаимодействия с ними (например ...Закрыт5 лет назад
Есть архив сайта phyton+django, с бд sql , нужно его развернуть на сервер, привязать рабочий домен и настроить работу сайта.Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужно настроить внешний вид калькулятора как на скриншоте, сайт где лежит этот калькулятор отправлю в сообщение. И возможно ли сделать, что бы при клике на кнопку "+" добавлялся еще такой же калькулятор. и после клика ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть расширение, его надо причесать под дизайн сайта и добавить функционала.Закрыт5 лет назад