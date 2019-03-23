Доработка вордпресс плагина

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Добрый день!

Необходима доработка плагина Bus Ticket Booking with Seat Reservation.

Нужно сделать возможным распечатку билета по шаблону во 2 вложении на принтере для билетов шириной бумаги 8 см.

Предлагайте цену и сроки.

5 лет назад
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад