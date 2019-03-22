3d конфигуратор для WEB

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Нужен 3D обьект человека которого можно покрутить, а также возможность поменять вид (мышцы, кости).

Все должно работать в веб интерейсе. Также важно чтоб потом можно было добавить точки на 3д макет для взаимодействия с ними (например клик на руке и вискакивает попап окно с информацией)

5 лет назад
swdesign16
Артур 
37 летПольша
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва