3d конфигуратор для WEB

Нужен 3D обьект человека которого можно покрутить, а также возможность поменять вид (мышцы, кости).

Все должно работать в веб интерейсе. Также важно чтоб потом можно было добавить точки на 3д макет для взаимодействия с ними (например клик на руке и вискакивает попап окно с информацией)