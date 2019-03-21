HTML / JS Скрыть / Показать

Нужно сверстать на чистом JS + CSS точно такое содержание статьи как в этом примере (см. Содержание [скрыть])

https://tvoykomputer.ru/kak-optimizirovat-sistemu-s-pomoshhyu-programmy-wise-care-365/

И сделать такое же для статьи, см в архиве.