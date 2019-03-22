Оптимизировать работу PHP Скрипта, подробности в личной переписке.
Доработка лендинга создание навигации и добавление страниц
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Мы хотели к лендингу добавить пару страниц и сделать между страницами навигацию.
текущий лендинг: kartapolaka.ru
Тз по страницам ниже. Они спроектированы полностью по одинаковому шаблону с текущей.
ТЗ страница язык:
в аттаче
ТЗ страница КСП:
в аттаче
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