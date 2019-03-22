Перевести проект на typescript

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Есть работающий проект. Клиентская часть изначально написанна на angularjs v.1

Далее частично переведен на typescript.

Стоит следующая задача:

1-Весь проект перевести на angular5 (typescript)

2-Необходимо в 8-10 страниц сделать визуальные изменения

3-Сделать рефакторинг, оптимизацию, почистить код

TypeScript
5 лет назад
Arturro
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад