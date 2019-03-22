Исправить багги и добавить материалы ( opencart)

Требуется парсинг линии лошадиных скачек через букмекера, либо сайт, вроде oddscheker. Всё предполагается делать в excel. 1) Данные нужны с bet365, will hill 2) Выводить в ячейки - кличку, форму, кфц 3) По возможности, выводить не всех, а ...
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Всем доброго времени суток.
Нужно на сайте (opencart) сделать: категории, бренды
Добавить: Материалы ( их 100- 200, картинка , вес, название и все)
Исправить: пару багов и просто проверить сайт на работоспособность
Оплата либо поэтапная, либо после работы. На Ваш выбор
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