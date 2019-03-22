Исправить багги и добавить материалы ( opencart)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Всем доброго времени суток.   

Нужно на сайте (opencart) сделать: категории, бренды  

Добавить: Материалы ( их 100- 200, картинка , вес, название и все)   

Исправить: пару багов и просто проверить сайт на работоспособность   

Оплата либо поэтапная, либо после работы. На Ваш выбор

OpenCart
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва