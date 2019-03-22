Сделать задачу на сайте по заданию

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Cделать фильтры внутри категории по макету.

Нужно добавить фильтры сортировки по вот этому макету http://prntscr.com/mwtnqa

1. Нужно добавить возможность сортировать по:

Убыванию цены

Возрастанию цены

Алфовитному порядку

2. Нужно добавить вот сюда возможность сортировать товары по компании http://prntscr.com/mwtl22 т.е. если пользователь через фильтр выбрал какую-то компанию, то ему показались все товары этой компании

Напишите вашу оценку по стоимости и срокам.

Ищем специалиста на долгосрочное сотрудничество.