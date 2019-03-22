Парсер контента - настройка

Добрый вечер!

Есть сайт на Битриксе: http://www.weldtorg.ru/

На сайте установлен модуль:

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/shs.parser/

Что нужно:

1. Настроить парсинг товаров с сайта доноров по расписанию, список во вложении.

2. Настроить при парсинге - чистка от посторонних ссылок в описаниях

3. Настроить при парсинге - чистка/замена от названий фирм (некоторые вставляют в описания)

4. На многих донорах картинки с вотрекмаром - это нужно как-то решить, возможно парсить картинки с Я. Маркет (если такое вообще возможно) или другие варианты.