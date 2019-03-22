Парсер контента - настройка

чтобы он добавлялся в друзья и вел диалог по таблице вопосов-ответов с фукцией ручного обучения (добавления ответов) задача - вербовать русскоязычных сотруднкиов заграницей во всех странах мира расчет через BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, ...
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Добрый вечер!
Есть сайт на Битриксе: http://www.weldtorg.ru/
На сайте установлен модуль:
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/shs.parser/
Что нужно:
1. Настроить парсинг товаров с сайта доноров по расписанию, список во вложении.
2. Настроить при парсинге - чистка от посторонних ссылок в описаниях
3. Настроить при парсинге - чистка/замена от названий фирм (некоторые вставляют в описания)
4. На многих донорах картинки с вотрекмаром - это нужно как-то решить, возможно парсить картинки с Я. Маркет (если такое вообще возможно) или другие варианты.
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