Лента аватаров для сайта

Необходимо написать скрипт, которая добавила бы ленту аватаров. (FileApi?)

Суть ленты аватаров:

1. При нажатии на кнопку "Изменить аватар" добавить страницу/окно, где возможна загрузка нескольких картинок (5 штук) с функцией выбора основной аватарки т.е. той, что отображается в профиле.

Или возможна реализация отдельной страницы/окна "Лента аватаров", куда загружаются лишь 4 картинки.

2. Добавить выбор аватаров при ответе в теме. При этом аватар будет закрепляться за сообщением (т.е. основная аватарка не будет изменена).

Пример с vB (userpic):