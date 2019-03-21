Нужно сделать Backend уже готов Frontend Верстка сделана

Нужно сделать сайт под ключ есть сверстанные макеты уже сегодня закончим тут верстка Здравствуйте!

http://koticash.ru/poker/list.html главная и внутрений сегодня закончим и по лк тут скриншоты всех макетов для изучения функционала https://dropmefiles.com/JBVgr

Нужно сделать Бекэндр по проекту предлогайте варианты и условия работы от вас жду сроки и бюджет!

Жду от вас :

1.Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту