Нужно сделать Backend уже готов Frontend Верстка сделана

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Нужно сделать сайт под ключ  есть сверстанные макеты уже сегодня закончим тут верстка Здравствуйте! 

http://koticash.ru/poker/list.html главная и внутрений сегодня закончим и по лк тут скриншоты всех макетов для изучения функционала https://dropmefiles.com/JBVgr

Нужно сделать Бекэндр по проекту предлогайте варианты и условия работы от вас жду сроки и бюджет!

Жду от вас : 

1.Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом 

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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