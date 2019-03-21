BigBlueButton+Laravel

Здравствуйте. Отредактирoвал. Мне необходимо создать парсер нoмерoв olx.ua в разделе недвижим. Или купить уже готовый парсер. Цена-срок. Без бана олх.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо интегрировать BigBlueButton 2.2 с пустым Laravel 5.7-5.8. Создать примитивную форму создания комнаты и присоединения. secret и url дам
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