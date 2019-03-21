1С-Битрикс отправка xml с заказом (правка)

Добрый день коллеги!

Есть магазин на битрикс, там дописано что при создании заказа генерируется xml и прикрепляется к письму уведомлению администратора.

Но вот незадача - очень редко, но бывает такое что xml создаётся пустой и прикрепляется к письму в таком виде.

Нужна стоимость:

1. найти причину и устранить, или как минимум сделать какое-то логирование каждого шага в функции чтобы понять позже причину.

2. Сделать в админке в карточке заказа кнопку при клике которой будет ещё раз уходить письмо уведомление о новом заказе и ещё раз генерироваться xml (перезапись существующей пустой)

Стоимость и сроки?