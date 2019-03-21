Настроить корзину на битриксе, многосайтовом на разных доменах

Имеется многосайтовая админка на битриксе.

После установки битрикса, выполнено подключение многосайтовости на разных доменах , согласно инструкции

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=103&LESSON_ID=287

После этого обнаружена проблема: товары добавлялись только на одном сайте из двух, а при покупке на другом сайте товар никак не добавлялся в корзину, поэтому был доработан скрипт :shared/local/ajax/add_cart.php , в результате товары стали добавляться любом из сайтов, независимо друг от друга.

Однако, при перезагрузки страницы - число товаров в корзине обнуляется. Однако при добавлении очередного товара - показывается число, как будто обнуления не было (7,8,9 , тд). Но при переходе в корзину - выдается "Ваша корзина пуста."

Корзина другого сайта работает нормально - товары в корзину добавляются и в корзине отображаются.

Скрины:

1 - делаю покупки

2 - обновил страницу

3 - продолжаю покупки

4 - перешел в корзину

Требуется:

- настроить работу корзины первого сайта (где корзина работает некорректно), и подробно написать, что где изменили.