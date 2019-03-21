Создать движок для сайта с парсером WP на yii2

Требуется движок с админкой на yii2

Всего 4 страницы

Новости и галерея должны парится с сайта на wp

Подробное тз кандидатам

Желательно добавить SEO плюшки

yadi.sk/i/__VeYK47lIDyDg все что написанно про парсер убираем (то есть то что сейчас написаано в тз на статьи, это новости)

3 странички, главная, галерея (загружаем фотки, пишем к ним описание, выбираем какие фотки будут на главной), новости (страница новостей, и новость отдельно, загрузка фото, заголовка (подзаголовка) самой новости (желательно какой нибудь редактор прикрутить)