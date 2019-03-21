Создать движок для сайта с парсером WP на yii2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки223 просмотра
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Требуется движок с админкой на yii2 

Всего 4 страницы 

Новости и галерея должны парится с сайта на wp  

Подробное тз кандидатам 

Желательно добавить SEO плюшки 

yadi.sk/i/__VeYK47lIDyDg все что написанно про парсер убираем (то есть то что сейчас написаано в тз на статьи, это новости)

3 странички, главная, галерея (загружаем фотки, пишем к ним описание, выбираем какие фотки будут на главной), новости (страница новостей, и новость отдельно, загрузка фото, заголовка (подзаголовка) самой новости (желательно какой нибудь редактор прикрутить)

5 лет назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов