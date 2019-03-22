Скрипт для добавления текста из файла.txt на фото

Веб-программированиеЗавершен7 заявок234 просмотра
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Нужен скрипт для массового добавления  текста из файла.txt на картинки

Есть папка с картинками + текстовый документ где в строках 1.2 .. 20 даны описания ..

Скрипт берет фото номер 1,  текст из строки номер 1 добавляет и сохраняет картинку

Переходит к строке номер 2 .. повторяет туже операцию..

Текст должен размещаться снизу, не выходить за пределы картинки и должен быть читаемым..

P.s

Все картинки одного размера.. 856*653px

Цена сроки ?

5 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
prishelmaster
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$17
1 день
Все сделал быстро и качественно..
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