Небольшие доработки на VirtueMart и AcyMailing

Необходимо реализовать доработки на сайте, созданном на базе Laravel: 1) правка шаблонов каталога 2) сортировки в каталоге товаров 3) фильтры в каталоге товаров 4) дополнительные параметры товаров 5) правка шаблонов (верстка делается отдельно) Все подробности для оценки лучше обсудить по skype ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно настроить оповещение администратору сайта на почту о новых подписчиках. Подписка настроена через компонент AcyMailing 6 (оплаченная лицензия, тариф Enterprise).
2. Нужно настроить автоматическую отправку сообщений покупателям при смене статуса заказа в интернет-магазине, компонент VirtueMart 3.
_________________________
В предложении сразу указывайте цену!
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется написать/реализовать форму по примеру http://entry.7837.aqq.ru/web/ С конечным выводом введённой информации в договор, с возможностью скачивания (и желательно одновременной отправкой на указанный емайл (как копия для организации) Желательно реализация на Word Press (в виде плагина ) для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $38
Требуется выполнить доработки по сайту (сайт на Joomla ) в соответствие с подробным техническим заданием (см. прикреплённый вордовский файл). Бюджет 2500 руб., срок 4 дня. Без предоплат, оплата по факту выполненной работы. Обязательные условия: 1. Работа по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Есть сайт на Битриксе: [url=http://www.weldtorg.ru/]http://www.weldtorg.ru/[/url] Нужно написать модуль или скрипт который загружал бы товары с других сайтов (вместе с описаниями, картинками и ценами) и по расписанию к примеру раз в неделю обновлял бы информацию в каталоге. Во ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать не большой сайт на cms wordpress. Организация занимается шиномонтажем, мойкой автомобилей, и ремонтом машин. Сайт нужен не большой, примерно от 3 до 7 страниц максимум. Страницы должны быть адаптивные под любые устройства. Хостинг ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать скрипт на php который будет выполнять авторизацию на сайте. curl. Тестовый логин/пароль предоставлю.Завершен3 года назад
Вот так выглядит калькулятор http://prntscr.com/n0kpqb. Есть exel файл и список необходимых ячеек для подвязки. Необходимо, чтобы расчет стоимости окна проходил в файле и итоговая сумма выводилась на сайт, с учетом введенных пользователем данных высота/ширина/монтаж.Завершен5 лет назад
Здравствуйте, Требуется специалист, готовый и умеющий разобраться в чужом коде. Приложение (apk) Андроид работоспособно, но при добавлении опций - рекламы, проект не компилируется. Нужна и консультация и помощь в работе с кодом.Завершен5 лет назад
На php не является проблемой выполнить замер потребляемого времени выполнения скрипта и озу: $mtime_start = microtime(true); // Выполнения задач ... $stime = round((microtime(true) - $mtime_start),3); // в секундах echo "Время выполнения: ".($stime)."сек "; $memory_stat = convert(memory_get_usage(true))." из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $200
Всем привет нужно доработать функционал сайта http://yaltabookit.ru/, личный кабинет отельера и клиента, Чтоб отельер мог занести свой обьект, редактировать его, смотреть заявки на бронирование своего обьекта, переписываться с клиентом в рамках сайта. А так же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад