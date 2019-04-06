Требуется написать/реализовать форму заполнения договора онлайн

Требуется написать/реализовать форму по примеру

http://entry.7837.aqq.ru/web/

С конечным выводом введённой информации в договор, с возможностью скачивания (и желательно одновременной отправкой на указанный емайл (как копия для организации)

Желательно реализация на Word Press (в виде плагина ) для удобного заполнения полей и изменения текста договора