Задача:

- Изменить функционал калькулятора обмена валюты на главной странице сайта

- Изменить возможность указывать наценку на курс с админ панели

Требования:

- Знания PHP, JS, jQuery, MySQL

- Понимание работы движка MVC

Необходимость иметь Скайп или другой месенджер для более быстрой и удобной коммуникации

Детальная информация по задаче во вложении, если будут вопросы, отвечу