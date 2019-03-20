Разработать WEB каталог для заказа морских карт

Разработать электронный (WEB) каталог с функционалом по просмотру, подбору и формированию заказа морских карт на основе API Google/Yandex (или подробных) с применением надстройки (интерфейса пользователя) для взаимодействия с данным каталогом (выбор типа картографических данных, прокладка маршрута, смена масштаба, добавление выбранных данных в корзину/формирование заявки). Проанализировать способы автоматизированного обновления картографических данных в каталоге. Проанализировать способы наиболее оптимальной реализации пользовательского интерфейса (в примерах ниже, предположительно, разработка велась с применением open-source продукта Leafletjs, базирующегося на JavaScript).

Примеры действующих каталогов с желаемым функционалом находятся в файле ТЗ (или близким к нему):

Диалог будет вестись исключительно на основании изученного файла ТЗ, приложенного к данному заданию.

Оплата: Безопасная сделка/поэтапная оплата (при условии видимых не фиктивных результатов).

Стоимость: По договоренности, определяется по результатам предложенных способов реализации данной задачи, механизмов и сроков.

При необходимости готовы заключить официальный договор.