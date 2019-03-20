Разработать WEB каталог для заказа морских карт

Всем доброе время суток, нужно доделать сайт с 3D анимацией. http://trushka.000webhostapp.com/parallax3d/ Что нужно сделать: Поменять траекторию движения скатов, цель создать больше обьемности. Доработать туман (добавить слоев, поменять цвета некоторых слоев, сделать разные скорости у разных слоев тумана). Добавить обычную верстку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать электронный (WEB) каталог с функционалом по просмотру, подбору и формированию заказа морских карт на основе API Google/Yandex (или подробных) с применением надстройки (интерфейса пользователя) для взаимодействия с данным каталогом (выбор типа картографических данных, прокладка маршрута, смена масштаба, добавление выбранных данных в корзину/формирование заявки). Проанализировать способы автоматизированного обновления картографических данных в каталоге. Проанализировать способы наиболее оптимальной реализации пользовательского интерфейса (в примерах ниже, предположительно, разработка велась с применением open-source продукта Leafletjs, базирующегося на JavaScript).
Примеры действующих каталогов с желаемым функционалом находятся в файле ТЗ (или близким к нему):
Диалог будет вестись исключительно на основании изученного файла ТЗ, приложенного к данному заданию.
Оплата: Безопасная сделка/поэтапная оплата (при условии видимых не фиктивных результатов).
Стоимость: По договоренности, определяется по результатам предложенных способов реализации данной задачи, механизмов и сроков.
При необходимости готовы заключить официальный договор.
- Похожие заказы
- $200Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимы небольшие правки для Wordpress - Woocommerce 1. Необходимо изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 ) CSS, если надо предоставлю. 2. Необходимо выводить название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace. 3. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Напишите свою стоимость, срок изготовления - рассмотрим лучшую цену, и обязательно приложите образцы своих работ!Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Создать страницу с функцией отправки на почтуВеб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Механика алгоритма должна осуществлять проверку на количество активных пользователей. На площадке instagram нужно будет идентифицировать человека, который оставил и лайк, и комментарий. Если человек оставил больше комментариев и лайк, то засчитывать его как одного человека. Если человек оставил ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Мне постоянно требуются разработки и доработки на Тильде. Нужен такой человек, который сможет это все делать и иметь достаточные компетенции, чтобы отвечать за улучшение конверсии. В самом низу есть задача на сейчас, но сперва о ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Я покупаю тикет-систему на codecanyon.net, она на Laravel. Нужно: 1. Установить на домен. 2. Индивидуально настроить, а именно: а) Тикет-система на английском языке, сделать возможность выбирать еще и русский язык и возможность подключать другие языки. Я это вижу так, что будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть калькулятор созданный на базе Microsoft Excel, его необходимо установить на сайт на базе cms WordPress , калькулятор должен интегрирован быть таким образом что бы его можно было дополнять и менять информацию и что бы нормально работала на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На текущий проект нужен back end разработчик со стеком REST API, Java (Kotlin), PostgreSQL . Детали при личном общении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте. https://docs.google.com/document/d/1u7gk3ZGYolVHIIm07SJatyXytz4D_fT0EOkI09x9JRg/editВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад