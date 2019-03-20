Разработать WEB каталог для заказа морских карт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Разработать электронный (WEB) каталог с функционалом по просмотру, подбору и формированию заказа морских карт на основе API Google/Yandex (или подробных) с применением надстройки (интерфейса пользователя) для взаимодействия с данным каталогом (выбор типа картографических данных, прокладка маршрута, смена масштаба, добавление выбранных данных в корзину/формирование заявки). Проанализировать способы автоматизированного обновления картографических данных в каталоге. Проанализировать способы наиболее оптимальной реализации пользовательского интерфейса (в примерах ниже, предположительно, разработка велась с применением open-source продукта Leafletjs, базирующегося на JavaScript). 

Примеры действующих каталогов с желаемым функционалом находятся в файле ТЗ (или близким к нему): 

Диалог будет вестись исключительно на основании изученного файла ТЗ, приложенного к данному заданию. 

Оплата: Безопасная сделка/поэтапная оплата (при условии видимых не фиктивных результатов). 

Стоимость: По договоренности, определяется по результатам предложенных способов реализации данной задачи, механизмов и сроков. 

При необходимости готовы заключить официальный договор.

5 лет назад
akovalyov54
58 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад