Работа с Тильдой на постоянной основе и задача прямо сейчас

Привет!

Мне постоянно требуются разработки и доработки на Тильде. Нужен такой человек, который сможет это все делать и иметь достаточные компетенции, чтобы отвечать за улучшение конверсии. В самом низу есть задача на сейчас, но сперва о том, кто мне нужен.Всю работу можно поделить на две основных части:

Нужно дорабатывать нетиповой функционал Тильды под нужды компании. Важно, чтобы вы могли делать, например, такое: при выборе определенных радиокнопок в корзине, показывать определенные поля формы ниже. Посмотрите как это уже реализовано на сайте: https://cuva.ru/neobychnye-vyhodnye (попробуйте сделать заказ). Или, например, написать скрипт, который будет два раза в неделю на лендинге обновлялись дедлайны акции.

Нужно работать над конверсией лендинга(ов). Сейчас у нас есть такой вот ленд: cuva.ru/newyear. Он заточен только под мобильный трафик (на мобильном все выглядит лучше). Нужно выполнять постоянные А/Б-тестирования и тестировать новые гипотезы. Пробовать делать мультипродуктовые страницы, одноэкранные страницы и так далее.