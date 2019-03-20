Работа с Тильдой на постоянной основе и задача прямо сейчас

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Привет!

Мне постоянно требуются разработки и доработки на Тильде. Нужен такой человек, который сможет это все делать и иметь достаточные компетенции, чтобы отвечать за улучшение конверсии. В самом низу есть задача на сейчас, но сперва о том, кто мне нужен.Всю работу можно поделить на две основных части:

  • Нужно дорабатывать нетиповой функционал Тильды под нужды компании. Важно, чтобы вы могли делать, например, такое: при выборе определенных радиокнопок в корзине, показывать определенные поля формы ниже. Посмотрите как это уже реализовано на сайте: https://cuva.ru/neobychnye-vyhodnye (попробуйте сделать заказ). Или, например, написать скрипт, который будет два раза в неделю на лендинге обновлялись дедлайны акции.
  • Нужно работать над конверсией лендинга(ов). Сейчас у нас есть такой вот ленд: cuva.ru/newyear. Он заточен только под мобильный трафик (на мобильном все выглядит лучше). Нужно выполнять постоянные А/Б-тестирования и тестировать новые гипотезы. Пробовать делать мультипродуктовые страницы, одноэкранные страницы и так далее.
Готов начать с задачи как раз про корзину. Она описана тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0ZB8lMkcY_gX_8vzo3x3sgI6jSwgH_mghKcStT1T58/edit?usp=sharing
5 лет назад
lagunmarketing
Павел Лагун 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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