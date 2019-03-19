Скрипт для инсты

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Доброго врмени суток, нужен какой-то бот или скрипт для instagram

Нужны такие функции:

1. Подписка и отписка на определенные аккаунты циклично с определенной задержкой.

2. Автолайк постов новых подписчиков и просмотр их сториз

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5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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