Скрипт для инсты

Привет всем фрилансерам! Мне нужен wordpress плагин, который бы поменял архив на пользовательскую HTML-страницу. Я прилагаю подробную инструкцию в DOCX файле. Пожалуйста, прочитайте файл .docx для более подробной информации перед тем как подавать заявку. Жду от вас цену. Спасибо!