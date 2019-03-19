Скрипт для инсты

Сделать страницу проверки штрафов с разных источников - гибдд, автокод, мос.ру. Внося данные по всем машинам, автоматом каждый день проверяются штрафы и пропуска по всем базам. Если есть новые штрафы или аннулируют пропуск - приходит ...
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Доброго врмени суток, нужен какой-то бот или скрипт для instagram
Нужны такие функции:
1. Подписка и отписка на определенные аккаунты циклично с определенной задержкой.
2. Автолайк постов новых подписчиков и просмотр их сториз
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