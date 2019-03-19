Seo текст внизу страницы а для роботов вверху

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Нужно что бы seo текст на сайте визуально был внизу страницы, а для роботов  вверху после . 

5 лет назад
dasdeman
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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