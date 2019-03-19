Доработка модуля меню для сайта на ocstore 2.3 + мелкие правки стилей

Ищу !не занятого, !не игнорирующего сообщения исполнителя с опытом доработки модулей и верстки сайтов opencart.

Необходимо адаптировать под шаблон модуль меню.

Подробности в лс.

Если у вас сейчас нет времени, чтобы заняться моим вопросом, если вы не принимаете к оплате Я.деньги, если у вас нет положительных отзывов на этой площадке, если вы работаете только по предоплате , то не оставляйте заявки.