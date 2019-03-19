Техническая работа с движком Magento

Нужен опытный и программист отлично знающий MODX В целом ИМ готов и работает и нужно закончить и проект подчистить косяки и запустить ИМ далее заняться реализацией разработкой дальнейшего функционала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Есть мультиплатформенный бизнес е-commerce на движке Magento
Требуется технический спец, веб-разработчик с опытом работы на этом движке для выполнения кое-каких правок
Глубокие знания движка обязательны. Глубокие знания PHP обязательны.
По оплате договоримся. В откликах обязательно указывайте ваш скайп
Желательно пребывание исполнителя в Украине!
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