Необходимо доработать калькулятор.

Есть исходники рабочего калькулятора. Он залит на сайт, но завершили его не до конца. В техническом задании описаны все детали его работы, но многое уже выполнено. Сейчас он не рассчитывает ничего. Все необходимые цены и формулы вычисления прилагаются. Также нужно сделать форму обратной связи. Интеграция в CMS не требуется.