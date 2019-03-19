Создать страницу партнерской программы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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На сайте wordpress необходимо создать страницу партнерской программы, работающей по функционалу http://affiliate.wpindeed.com/   . Сама страница должна выглядеть примерно как на примерах. Важный момент - есть баннеры для разных услуг, поэтому по клику должен открываться раздел с баннерами, нарисованными для конкретной услуги. Ну и плюс сразу бы была возможность копирования кода и прочие фишки, которые есть на примерах.  

Примеры: https://kwork.ru/partners  https://www.fl.ru/partner/  

Просьба :) Не называйте пожалуйста, цены, ориентируясь на "гигантизм" сайтов с примеров. Наш сервис куда скромнее, просто примеры хорошие, не более. 

5 лет назад
lipa7777
Петр 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад