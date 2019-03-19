На сайте wordpress необходимо создать страницу партнерской программы, работающей по функционалу http://affiliate.wpindeed.com/ . Сама страница должна выглядеть примерно как на примерах. Важный момент - есть баннеры для разных услуг, поэтому по клику должен открываться раздел с баннерами, нарисованными для конкретной услуги. Ну и плюс сразу бы была возможность копирования кода и прочие фишки, которые есть на примерах.

Примеры: https://kwork.ru/partners https://www.fl.ru/partner/

Просьба :) Не называйте пожалуйста, цены, ориентируясь на "гигантизм" сайтов с примеров. Наш сервис куда скромнее, просто примеры хорошие, не более.