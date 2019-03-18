Залить картинки на сайт

Надо переделать выгрузку из 1с на сайт под управлением битрикс с помощью обработчика. Как работает на сайте: При выгрузке создается свойство clm_manufacturer в инфоблоке каталог и это хайлоад блок и его тип список. Нужно, чтобы файлы выгружались в ...