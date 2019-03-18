Нужна скрипт букмекерской конторы

В движке DLE у пользователей из категории Журналисты на странице редактирования новости нет чекбокса "Запретить индексацию страницы". Вот этот чекбокс у редактора и админа – https://prnt.sc/my6tbk Так как у журналиста нет прав управлять этой галочкой (и ...