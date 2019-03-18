Сконфигурировать работу сайта на AWS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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На AWS имеется рабочий сайт, который работает на запущенном instance

Выделен Elastic IP

Настроен Load balancer (скорее всего с ошибками)

Добавлен домен в Hosted Zones.

Выпущен SSL сертификат на Amazon

Задача связать домен с рабочим instance и сделать, чтобы работал через https

5 лет назад
foridev
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад