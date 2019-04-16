Переделка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен12 заявок264 просмотра
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Добрый день. 

Необходимо переделать/доработать сайт www.constructors.pro. Сайт построен на Wordpress, размещен на Мастерхосте. Шаблон и дизайн менять допускается, но желательно оставить Wordpress. Важно, чтобы сайт был адаптирован под просмотр с мобильного и с ПК. Любые предложения принимаются и рассматриваются. Тех задание прилагается. 

WordPress
5 лет назад
hritanze
Илья 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gorlachiv
Ігор 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$110
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок, учтены все требования. Также Игорь без вопросов выполнил все дополнительные пожелания. Постоянно на связи. Рекомендую.
Сотрудничество с Ильей - это адекватные требования, понятные задачи и участие в диалоге. Хочу обратить особое внимание: по завершению проекта Илья, кроме быстрой оплаты, по собственной инициативе добавил еще и бонус. Приятная неожиданность. Работать было интересно и комфортно. Лучший заказчик.
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