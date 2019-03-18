Загрузить из Excel файлов товар в Магазин на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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Нужен человек который сможет в магазин сделанный на готовом решении от Аспро из прайсов производителей из Эксель.

Разные производители разные прайсы, нужно все добавить. Пишите ваше предложение с ценой желательно

5 лет назад
Nickmedia
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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