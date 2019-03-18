Авторегистратор Telegram аккаунтов

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка369 просмотров
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Шаблон для зенопостера

1 Регаем акки в декстоп версии (не api)

2 Заполним аву,логин,имя, фамилию

3 Идем на WEB версию телеграм, активируем акк

4 Сохраняем полностью профиль для дальнейшего использования

5 Возможность вступить в каналы отдельное задание web (не api)

6 Возможность покинуть каналы отдельное задание web (не api)

для связи только телеграм, есть в профиле

Вся работа шаблона должна происходить в web версии телеграма

5 лет назад
volohh5
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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