Требуется Разработчик

Имеется 4 war апплета. Каждый представляет из себя одностраничное приложение с 2мя кнопками и небольшим набором текста, все вмещается на экран телефона. В 1 апплете необходимо апдейтнуть логику, чтобы форма отправлялась в 2 этапа, а не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Платформа по ведению рекламы. Есть тим лид, который будет продумывать архитектуру и тд, писать ТЗ в трело. Одно задание меньше 8 часов так чтоб хватило на день. Уже есть заданий на 200 часов вперед.
Требуется:
(1) FrontEnd разработчик
Необходимые навыки: Vue, nuxt, docker, bootstrap 4
ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ: Создание интерфейса к rest АПИ на основе coreui.io, загрузка картинок чанками через dropzone с использованием https://fengyuanchen.github.io/cropperjs/
ИЛИ
(2) BackEnd разработчик
Необходимые навыки: yii2, git, docker, mysql
ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ: продолжить создание моделей ко второй версии апи mytarget, уже готовые модели https://github.com/koma136/mytarget-sdk-php/tree/master/src/Domain/V2
Укажите цену за час. Будет писаться ТЗ и пушится вам для оценки времени по часам. Задания частые, на несколько месяцев.
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