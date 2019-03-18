Требуется Разработчик

$1000
Веб-программированиеЗакрыт21 заявка1271 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Платформа по ведению рекламы. Есть тим лид, который будет продумывать архитектуру и тд, писать ТЗ в трело. Одно задание меньше 8 часов так чтоб хватило на день. Уже есть заданий на 200 часов вперед. 

Требуется:

(1) FrontEnd разработчик

Необходимые навыки: Vue, nuxt, docker, bootstrap 4

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ: Создание интерфейса к rest АПИ на основе coreui.io, загрузка картинок чанками через dropzone с использованием https://fengyuanchen.github.io/cropperjs/

ИЛИ 

(2) BackEnd разработчик

Необходимые навыки: yii2, git, docker, mysql

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ: продолжить создание моделей ко второй версии апи mytarget, уже готовые модели https://github.com/koma136/mytarget-sdk-php/tree/master/src/Domain/V2

Укажите цену за час.  Будет писаться ТЗ и пушится вам для оценки времени по часам. Задания частые, на несколько месяцев.

5 лет назад
nfedyuk
Никита 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Обновление верстки в war апплете

    Имеется 4 war апплета. Каждый представляет из себя одностраничное приложение с 2мя кнопками и небольшим набором текста, все вмещается на экран телефона.  В 1 апплете необходимо апдейтнуть логику, чтобы форма отправлялась в 2 этапа, а не ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа по поиску букмекерских вилок(арбитражных)

    Необходимо создать программу по поиску и анализу букмекерских вилок(арбитражных ситуаций). А также веб-сайт для описания принципа работ и тарифов с оплатами.   Программа берет информацию с сервера коэффициентов букмекерских контор, проводит анализ и выводит необходимую информацию клиенту, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать форму расчета маршрута грузоперевозок

    Добрый день!  Есть сверстанная версия калькулятора, но она проще, чем нужно.     Сейчас там установлены яндекс-карты и есть автоматический расчет пути.        Нужно:     а) заменить яндекс-карты на гугл-карты       б) отобразить цифры расстояний до, по, от МКАДа  ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт парсинга новых страниц

    Нужен скрипт, который: Раз в сутки будет проверять 50 сайтов на изменения по отношению к предыдущему дню. Создавать новый лист в облаке гугл в таблицу (название листа - дата парсинга) ,  в котором будут содержаться список новых ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бот для публикации автоответов на hh.ru

    Здравствуйте!  Нужен бот, который будет запускаться с сервера (ОС debian) по крону каждые N часов и делать следующее:  1. Авторизация на hh.ru под указанным профилем  2. Обновление указанных (по списку id) резюме (нажатие кнопки "обновить" для поднятия резюме ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подменить контент на Joomla при переходе с определённой меткой

    Коммерческий сайт с контактами: - телефон - эл.почта - форма обратной связи. Необходимо подменять телефон и почту при переходе на сайт с указанной меткой, сохраняя куки N дней. Также отправку с формы связи на подменяемый ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в сайт на базе WordPress

    Сайт https://ushakova-cg.ru/ Что необходимо сделать Центральная страница:   - Дать возможность изменять заголовок "Скачать блиц-аудит" Кейсы:   - Дать возможность изменить название кнопки "Скачать план мероприятий". После нажатия на кнопку всплывает окно, в котором пользователь вводит телефон и почту.  Услуги:  - Изменить форму захвата.  Убрать ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать плагин для Wordpress

    Плагин для ОФД (оператор фискальных данных) – Необходимые данные будут передаваться по API,  в формате JSON – это уже реализовано  Жду вопросы и дам более детальную информацию с похожими плагинами у конкурентов  Бюджет обсуждаем

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бот Telegram для пересылки отредактированных сообщений

    $230

    Разработать бота для Telegram. Бот, по сути, будет выполнять функцию агрегатора: собирать сообщения из каналов, редактировать их описанным образом и постить сообщения. Бюджет ограничен.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад