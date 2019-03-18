Требуется Разработчик

Платформа по ведению рекламы. Есть тим лид, который будет продумывать архитектуру и тд, писать ТЗ в трело. Одно задание меньше 8 часов так чтоб хватило на день. Уже есть заданий на 200 часов вперед.

Требуется:

(1) FrontEnd разработчик

Необходимые навыки: Vue, nuxt, docker, bootstrap 4

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ: Создание интерфейса к rest АПИ на основе coreui.io, загрузка картинок чанками через dropzone с использованием https://fengyuanchen.github.io/cropperjs/

ИЛИ

(2) BackEnd разработчик

Необходимые навыки: yii2, git, docker, mysql

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ: продолжить создание моделей ко второй версии апи mytarget, уже готовые модели https://github.com/koma136/mytarget-sdk-php/tree/master/src/Domain/V2

Укажите цену за час. Будет писаться ТЗ и пушится вам для оценки времени по часам. Задания частые, на несколько месяцев.